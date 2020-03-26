В Кремле налог на процент по вкладам назвали «восстановлением справедливости»

Введение налога на процентный доход по каждому вкладу более миллиона рублей является «восстановлением баланса справедливости», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, люди, у которых есть вклады в 1 млн рублей и выше, «исчисляются в нескольких процентах». Такие данные назвали руководители правительства на недавнем совещании в Кремле, их подтвердил и ЦБ, утверждает Песков. Он назвал несправедливым, что держатели вкладов на суммы более 1 млн рублей «не платили никакие налоги на проценты».

«Учитывая объёмные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков.

На уточняющий вопрос, будут ли учитываться суммы каждого вкладчика на вкладах совокупно при налогообложении, Песков ответил, что речь идёт об одном конкретно взятом счёте. Песков также объяснил, что речь идёт о не более чем миллионных доходах по вкладам, а именно о доходах с вкладов, превышающих 1 млн рублей.

«Если у вас на счету лежит 1 млн рублей и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тысяч рублей в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 тысяч рублей не облагались налогом. Теперь имеется в виду, что со 100 тысяч рублей вы заплатите 13% — 13 тысяч рублей», — заявил он.

Напомним, накануне, 25 марта, во время своего обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей.