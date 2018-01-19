В Кремле допустили отказ от участия доверенных лиц Путина в дебатах

В Кремле и штабе кандидата Владимира Путина рассматривается вариант полного отказа от участия в предвыборных дебатах самого Путина и его доверенных лиц, со ссылкой на близкие к штабу и Кремлю источники пишет РБК.

Отмечается, что сам Путин на дебаты не пойдёт, это решение уже принято. По закону вместо кандидата принять участие в предвыборных дебатах могут его доверенные лица, однако сейчас обсуждается сценарий, при котором представителей Путина на дебатах на федеральном уровне не будет вообще.

Близкий к администрации президента источник замечает, что оппозиция упрекает Путина в слишком частом появлении на федеральны каналах, «это якобы создаёт диспропорцию в освещении деятельности других кандидатов, но невозможно на период предвыборной кампании вообще убрать президента из эфира, поскольку нельзя не информировать граждан о его работе на посту главы государства». При этом собеседник издания подчёркивает, что «можно убрать прямую агитацию», а именно — не отправлять никого на предвыборные дебаты.

По словам близкого к Кремлю источника, решение о том, станут ли доверенные лица Путина участвовать в дебатах, будет принято в течение ближайшей недели или двух. Наиболее вероятен сценарий, при котором в дебатах на федеральном уровне представители главы государства участвовать не станут, но примут участие в дискуссиях на региональных телеканалах.

О том, что Путин не собирается участвовать в дебатах, сообщил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков после встречи президента с руководителями СМИ, которая состоялась 11 января. Глава государства дал понять, что откажется от дебатов, сказал Ремчуков, добавив, что позиция президента, «который по должности постоянно реагирует как на внешние, так и на внутренние проблемы, и так понятна и ясна». Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе сообщил, что Путин попросит об участии в дебатах своих доверенных лиц.