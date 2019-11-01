В Красноярске жильцы дома получили счёт за электричество на 4,5 миллиона рублей из-за нелегальной криптофермы

Жильцы дома в Красноярске получили счёт за электричество на 4,5 миллиона рублей из-за нелегальной криптофермы, пишет «Тайга.инфо».

По их словам, она принадлежит сыну главы ТСЖ, который подключил её к щитку дома. При распределении счёта на все квартиры сумма задолженности составляет около 130 тысяч рублей на каждую. В энергетической компании заявили, что ответственность за долги несут не жильцы, а ТСЖ. Фирма планирует подать в суд и действовать в соответствии с его решением.

Ранее жильцы обнаружили в подвале дома около двух десятков майнинговых ферм. Полиция изъяла все комплектующие и начала расследование.