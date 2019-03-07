В Красноярске задержали хулиганов, забросавших здание мэрии «коктейлями Молотова» (ВИДЕО)

В Красноярске задержаны два человека, которых подозревают в том, что они бросили «коктейли Молотова» в здание мэрии города, со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД Красноярского края пишет «Интерфакс».

Задержанными оказались двое мужчин 25 и 27 лет. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества» и «Хулиганство».

Оба подозреваемых арестованы, одному из них назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Телеграм-канал Baza сообщает, что инцидент произошёл в ночь на 3 марта. На записи, которую публикует канал, видно, как неизвестный забрасывает здание мэрии бутылками с зажигательной смесью.