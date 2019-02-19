В Красноярске СК отказался заводить дело об избиении активистов полицейскими из-за поддержки Навального

В Красноярске Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело об избиении полицейскими активистов Даниила Маркелова и Даниила Большакова, поскольку они являются сторонниками Алексея Навального, сообщается в телеграм-канале «Апология протеста».

По словам активистов, их избили при задержании на акции «Он нам не царь», которая прошла 5 мая 2018 года. Маркелов рассказывал «Медиазоне», что при задержании на акции полицейские ударили его в правый бок, он также жаловался на боль в районе почек.

«Те люди, которые меня задерживали, они меня чуть не задушили. В самой машине полицейской меня держали за руку, давили на болевые точки», — рассказывал Маркелов.

По словам Большакова, при задержании его ударили в левый глаз, а также порвали куртку и ремень.

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что доводы Маркелова и Большакова «не нашли объективного подтверждения», так как они являются «сторонниками Навального» — «оппонента руководства Российской Федерации». В СК также отметили, что акция протеста, в которой участвовал Маркелов, была не согласована.