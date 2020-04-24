В Красноярске полиция задержала участников митинга против режима изоляции

Около 15 жителей Красноярска вышли к зданию краевого правительства на митинг против изоляции, сообщает издание «Проспект Мира».

Полицейские задержали несколько участников акции за нарушение режима самоизоляции — по разной информации, задержаны трое или четверо человек, отмечает «Апология протеста».

Ранее, 20 апреля, во Владикавказе около двух тысяч человек собрались у здания региональной администрации, протестуя против режима изоляции. Несколько десятков человек задержали, СК возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам Росгвардии — известно о 13 пострадавших. В тот же день в разных городах России прошли виртуальные митинги против режима изоляции, для этого протестующие использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора». Компания «Яндекс» удалила комментарии участников акций протеста.