В Красноярске перепалка двух подростков на детской площадке закончилась поножовщиной 

Накануне в Красноярске 13-летний подросток ударил ножом 11-летнего мальчика на детской площадке. Пострадавший ребёнок госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«На детской площадке во дворе одного из домов, расположенных по улице Амурской города Красноярска, между двумя знакомыми подростками произошёл конфликт, в ходе которого один из мальчиков нанёс другому два удара ножом», — сообщили в ведомстве.

Пострадавший мальчик госпитализирован и находится в больнице под наблюдением врачей. Напавший подросток помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он рассказал, что конфликт возник во время игры с 11-летним мальчиком, после чего он несколько раз ударил его ножом. Полиция разыскивает очевидцев случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).