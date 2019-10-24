В Красноуральске будут судить гастарбайтеров за нападение на разносчицу пенсии

В Красноуральске передано в суд уголовное дело в отношении трёх мигрантов, ограбивших женщину-почтальона, когда она разносила пенсии. По версии следствия, двое уроженцев Таджикистана и узбек тщательно готовились к преступлению. Налётчики выяснили, когда и в какое время привозят пенсии и маршрут почтальонов. В шесть утра 11 июля 2019 года они подъехали к дому по улице Каляева и стали поджидать машину «Почты России» с тремя сотрудниками. После того как почтальон осталась одна, к ней подбежал один из участников банды и вырвал у неё из рук сумку с деньгами. После злоумышленник убежал в соседний двор, откуда скрылся в неизвестном направлении на легковом автомобиле. Добычей грабителей стали 600 тысяч рублей.

Задержать обвиняемых удалось через месяц на съёмной квартире в Екатеринбурге. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ «Грабёж в крупном размере группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.