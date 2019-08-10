Полиция задержала предполагаемых грабителей красноуральского разносчика пенсий

В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в ограблении разносчика пенсий, которое произошло 11 июля в Красноуральске.

Напомним, злоумышленник выхватил у сотрудника «Почты России» сумку с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий. Добычей преступника стала крупная сумма — 591 591 рубль.

«Две недели понадобилось оперуполномоченным, чтобы выйти на след любителей чужих денег. Они задержаны в столице Среднего Урала на съёмных квартирах и доставлены в ОМВД России по Красноуральску, где дали признательные показания», — рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Организатором преступления оказался ранее не судимый мужчина. По данным следствия, он отследил день и время, когда почтальоны разносят пенсии, а затем нашёл в Екатеринбурге исполнителя разработанного им плана.

Мужчины устроили засаду во дворе дома. Выждав момент, когда почтальон вышел из служебного автомобиля и остался без сопровождения, один из злоумышленников выхватил у него сумку с деньгами и скрылся на поджидавшем авто.

При обыске в квартирах подозреваемых полицейские изъяли лишь часть похищенных средств. Мужчины объяснили, что потратили деньги на собственные нужды, а также перевели родственникам.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело за грабёж, совершённый в крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.