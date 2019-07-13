«Нервный, быстрый и резкий». В Свердловской области мужчина похитил у почтальона полмиллиона рублей

Полиция разыскивает грабителя, напавшего в Красноуральске на почтальона. Добычей преступника стала крупная сумма — 591 591 рубль. Деньги были предназначены для выплаты пенсий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской боласти, ограбление произошло утром 11 июля в Красноуральске. В микрорайон, где произошло ЧП, служебная машина доставила трёх почтальонов. К одной из сотрудниц «Почты России» подбежал неизвестный мужчина и вырвал у неё из рук сумку с деньгами. После злоумышленник убежал в соседний двор, откуда скрылся в неизвестном направлении на легковом автомобиле.

Свидетели описали грабителя как «нервного, быстрого и резкого». На вид мужчине 25-30 лет, спортивного телосложения, ростом 176-180 см., глаза карие, лицо узкое, есть борода. В момент совершения преступления злоумышленник был одет в чёрно-серую одежду с капюшоном поверх бейсболки.

«Хочу успокоить граждан, без выплат пенсионеры не останутся. Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям», — рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.