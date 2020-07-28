В Краснотурьинске неизвестные «по разрешению главврача» пытались выкопать тело умершего от коронавируса

Тело погибшего от коронавируса жителя Краснотурьинска перепутали в морге, а его родным попытались выдать останки другого человека, передаёт сообщество «Краснотурьинск LIVE».

При этом тело ранее похороненного по ошибке неизвестные пытались выкопать из могилы.

«Вечером 27 июля на новое карпинское кладбище приехали 4 человека на машине скорой помощи. Охранник кладбища спросил, что им нужно, на что они заявили, что будут выкапывать тело. Никаких документов на эксгумацию у них не было, при этом они сказали, что "разрешение дал главврач карпинской больницы Штах Е. В". В этой могиле, на которой стоит крест с именем и фотографией Алексеева Виктора, на самом деле захоронен 64-летний краснотурьинец Станислав Еремеев, погибший в Карпинской больнице», — рассказала дочь умершего Мария Мешкова.

По её словам, 25 июля она вместе с матерью приехала в морг, чтобы забрать гроб с телом отца и похоронить его, но вместо этого им выдали тело чужого мужчины в одежде отца. После обращения в правоохранительные органы девушке удалось получить разрешение на эксгумацию похороненного по ошибке отца, однако могила оказалась наполовину раскопанной. Родственники умершего планировали всю ночь дежурить у могилы, чтобы избежать похищения тела.

Получить комментарии главного врача Карпинской больницы Евгения Штаха не удалось — в приёмной заявили, что он занят. В пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области заявили, что не комментируют ситуацию.