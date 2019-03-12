В Краснотурьинске насмерть разбился разнорабочий, чистивший крышу от снега

12.03.2019 10:36
Накануне, 11 марта, в Краснотурьинске рабочий, чистящий крышу от снега, сорвался вниз и разбился насмерть, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
По информации полиции, ЧП произошло на крыше семиэтажного дома № 54 на улице Октябрьской.
«В результате падения 38-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту проводится доследственная проверка, в том числе будет дан ответ на вопрос, осуществлял ли мужчина работы со страховочным оборудованием или без него», — рассказал руководитель следственного отдела по Краснотурьинску Фёдор Заводов.