В Краснотурьинске насмерть разбился разнорабочий, чистивший крышу от снега

Накануне, 11 марта, в Краснотурьинске рабочий, чистящий крышу от снега, сорвался вниз и разбился насмерть, сообщает «Вечерний Краснотурьинск».

По информации полиции, ЧП произошло на крыше семиэтажного дома № 54 на улице Октябрьской.