В Конгресс США внесли законопроект санкций против госдолга России

Американские конгрессмены — демократ Хоакин Кастро и республиканец Майкл Тёрнер — внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, предлагающий ввести санкции против людей, ответственных за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет «Дождь». Документ опубликован в базе документов Конгресса. Законопроект называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России» и, в частности, предполагает запрет на транзакции с новым суверенным долгом России.

«Российская агрессия должна быть встречена силой и решимостью, в том числе при помощи санкций, направленных на сдерживание будущих российских нападений на диссидентов, экспатриантов и демократических активистов», — отмечается в законопроекте.

В тексте говорится, что санкции должен ввести президент в течение 60 дней после принятия законопроекта. Не позднее чем через 90 дней после введения санкций президент запретит американским гражданам участвовать в транзакциях с суверенным долгом России, выпущенным не ранее 180 дней после принятия закона.

Кроме того, согласно законопроекту, президент должен «до необходимой степени» блокировать и запрещать транзакции со всем имуществом или долями в имуществе ряда российских финансовых организаций, если это имущество или доли в имуществе находятся в США, попадают на территорию этой страны или поступают во владение гражданина США. В законопроекте перечислены финансовые организации, о которых идёт речь: это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк.

6 апреля Bloomberg сообщал об отказе Минфина США вводить санкции против российского госдолга.

«Мы введём точечные санкции в отношении "плохих" личностей и компаний вместо санкций к госдолгу», — заявлял министр финансов США Стивен Мнучин.

Минфин США предупреждал об опасности санкций против госдолга России. В докладе ведомства отмечалось, что санкции могут негативно повлиять на глобальные финансовые рынки.

Ввести санкции на инвестиции в госдолг России предлагалось в рамках закона, который Трамп подписал в августе 2017 года. Он был посвящён противодействию «противникам США» через санкции.

30 января Минфин США представил «кремлёвский доклад» — список бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, которых в Вашингтоне считают приближёнными к президенту России Владимиру Путину. В списке фигурировали 210 россиян.