В колонии Нижнего Тагила заключённый сломал нос инспектору

В исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила заключённый сломал нос инспектору и пригрозил порезаться обломком лезвия от одноразового бритвенного станка.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, 9 ноября во время обыска в камерах штрафного изолятора у 24-летнего осуждённого нашли самодельно изготовленный и заточенный металлический пруток длиной примерно 16 сантиметров. Во время осмотра вещей мужчина пригрозил, что причинит себе вред обломком лезвия от одноразового бритвенного станка. Из-за конфликта на мужчину пришлось надеть наручники и водворить в камеру ШИЗО. После этого заключённый ударил инспектора головой в лицо и сломал ему нос.

«После применения специальных средств к осуждённому его осмотрел медик, телесных повреждений не обнаружено. Инцидент был зарегистрирован, и материалы направлены в следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в отношении осуждённого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия). Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.