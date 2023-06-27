В колонии Нижнего Тагила осуждённые из Узбекистана встретились с консулом своей страны

В ИК-5 Нижнего Тагила сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными организовали для заключённых колонии из Узбекистана встречу с консулом своей страны. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«На встрече обсуждались вопросы экстрадиции, возможности условно-досрочного освобождения и иные правовые вопросы. Регулярно у осуждённых граждан других стран возникают вопросы по получению документов об образовании, о семейном положении, о получении пенсии. Администрация каждого пенитенциарного учреждения в регионе совместно с представителями государств помогают решить эти вопросы», — отметили в ведомстве.

В ИК-5 Нижнего Тагила отбывают наказание 93 осуждённых граждан Узбекистана. Регулярно посещают колонии Свердловской области и дипломаты других стран ближнего зарубежья.

«Подобный подход позволяет осуждённым понимать, что даже в местах лишения свободы их права соблюдаются и защищаются», — отметил руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.