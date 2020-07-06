В Кольцово из-за сильного тумана задержан прилёт восьми самолётов

В Екатеринбурге 6 июля из-за сильного тумана рано утром было задержано прибытие восьми рейсов, один рейс u6-226 Санкт-Петербург — Екатеринбург «Уральских авиалиний» ушёл на запасной аэродром в Тюмень, со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кольцово пишет Znak.com.

По данным онлайн-табло Кольцово также с задержкой прилетели самолёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара авиакомпании «Победа», а также из Ростова (авиакомпания «Азимут»).

В аэропорту добавили, что все задержанные из-за метеоусловий рейсы уже прибыли в Кольцово и дальше вылетели в пункты назначения. Аэропорт работает без ограничений на прилёт и вылёт.