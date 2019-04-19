В Кировской области многодетной матери на заводе начислили зарплату в 145 рублей

На Сосновском судостроительном заводе в Кировской области, который проходит процедуру банкротства, с рабочими расплачиваются раз в месяц, перечисляя на счета не более 150 рублей, пишет «Ридус».

На заводе осталось всего 17 сотрудников, ранее здесь работали пять тысяч человек. На данный момент счета предприятия арестованы, как только на счёт поступают деньги, служба судебных приставов распределяет их между неуволенными сотрудниками. Так, работнице Оксане Вадуевой — матери-одиночке с четырьмя детьми — за неделю перечислили 145 рублей. Чтобы обратить внимание общественности на проблему, женщина вышла на одиночный пикет.

Работники завода обвиняют в бедственном положении предприятия нынешнего директора Владимира Проценко, который якобы разбирает оборудование завода на металл.

«Этот Проценко начал проводить инвентаризацию и сдавать всё на металлолом», — считает ветеран завода.

Проценко, в свою очередь, настаивает, что завод разворовали ещё до него. По его словам, сейчас завод понемногу распродаёт ненужное имущество и выплачивает рабочим зарплату.