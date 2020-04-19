В Кирово-Чепецке избили бригаду скорой помощи, приехавшую взять анализы на коронавирус (ВИДЕО)

В Кирово-Чепецке двое мужчин напали на бригаду скорой помощи, приехавшую взять анализы на коронавирус у жильцов многоквартирного дома. В местном паблике «Подслушано/Кирово-Чепецк» очевидцы написали, что нападавшие кричали, что врачи «заразные».

«В ночь на 18 апреля было зафиксировано сообщение скорой помощи о том, что двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили водителя скорой помощи, которая приехала на вызов в Кирово-Чепецке. После того как в конфликт вмешался врач, ему тоже были нанесены побои. Сейчас назначена экспертиза, которая определит причинённый вред здоровью», — цитирует РИА Новости сообщение регионального ГУ МВД.

Как пишет местное издание chepetsk.ru со ссылкой на собственные источники, оба нападавших уже задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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