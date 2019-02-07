В Кемерово больницы задолжали 1,7 млрд рублей по кредитам, взятым для исполнения указов Путина о повышении зарплат 

На начало года общая кредиторская задолженность медицинских учреждений Кемеровской области, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), составила 1,7 млрд рублей, из них 459 млн — просроченная задолженность, со ссылкой на замгубернатора области по вопросам социального развития Елену Малышеву пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что с 2010 года долги постепенно росли, потому что больницы брали новые кредиты ради выполнения указа Владимира Путина по увеличению зарплат сотрудникам. Замначальника областного департамента охраны здоровья уточнил, что с 2012 года это стало первоочередной задачей и на остальные нужды пришлось брать взаймы.

Малышева также пояснила, что медучреждения оказались не готовы выполнить указ президента.

«Не был рассчитан баланс доходов и расходов, не были убраны неэффективные расходы, не было понимания этого механизма у главврачей — и до сих пор нет», — заявила чиновница.

Кемеровские власти рассчитывают выйти из кризиса в ближайшие три-четыре года с помощью реорганизации системы здравоохранения — планируется объединить несколько больниц, чтобы сократить расходы и при этом не сокращать персонал.

Источник в медсфере региона добавил, что многие врачи «сидят на чемоданах», потому что ждут сокращения зарплат и увольнений в связи с оптимизацией. Из-за этого многие пациенты вынуждены идти в частные клиники, так как не хватает специалистов в городских учреждениях.

В мае 2012 года Владимир Путин подписал «майские указы» при вступлении в новый президентский срок. В 2017 году СМИ выяснили, что пункт о повышении зарплат бюджетникам ещё не выполнили до конца, но уже хотят продлить до 2020 года.