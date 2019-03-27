В Казани в многоэтажке произошёл взрыв (ВИДЕО)

В жилом многоэтажном доме по проспекту Победы, 34 в Казани произошёл взрыв и пожар, со ссылкой на источник в диспетчерской службе города пишет «Интерфакс».

«Жильцы девятиэтажного дома сообщили в экстренные службы о хлопке и последовавшем пожаре. Установлено, что горит квартира на восьмом этаже», — сказал собеседник.

Жильцы подъезда, где произошёл пожар, частично эвакуированы.

«Эвакуировали жильцов до седьмого этажа. Проводится эвакуация восьмого и девятого этажей», — сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану подтвердили информацию, сообщив, что в 12:10 по московскому времени поступила информация о пожаре в квартире дома по проспекту Победы, 34. Пожарные выехали на тушение возгорания.

«Горит квартира на восьмом этаже. Сведений о пострадавших нет. Силы работают по второму номеру вызова», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На кадрах видно, как из окон и с балкона квартиры валит чёрный дым. Очевидцы отмечают, что на балконе лежит сильно обожжённый человек, пламя перебросилось на этаж выше.