В Казани компания молодых людей отравилась спиртным со вкусом ириски 

13 человек отравились метанолом в Казани. Об этом сообщила ТАСС главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

«На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжёлом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом», — рассказала Насибуллина.

Токсиколог также отметила, что одна пациентка находится в крайне тяжёлом состоянии. Пока прогнозы относительно её здоровья делать сложно.

У всех госпитализированных в крови медики обнаружили метиловый спирт в разных концентрациях. По словам самих пострадавших, 15 ноября вечером они пили алкогольный напиток зелёного цвета со вкусом ириски из пятилитровой бутылки. Всего на празднике было 19 человек в возрасте от 18 до 22 лет.

Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).