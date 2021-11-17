Происшествия

В Казани компания молодых людей отравилась спиртным со вкусом ириски 

17.11.2021 10:47

13 человек отравились метанолом в Казани. Об этом сообщила ТАСС главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

«На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжёлом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом», — рассказала Насибуллина.

Токсиколог также отметила, что одна пациентка находится в крайне тяжёлом состоянии. Пока прогнозы относительно её здоровья делать сложно.

У всех госпитализированных в крови медики обнаружили метиловый спирт в разных концентрациях. По словам самих пострадавших, 15 ноября вечером они пили алкогольный напиток зелёного цвета со вкусом ириски из пятилитровой бутылки. Всего на празднике было 19 человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

  • В октябре в Свердловской области изъяли 12,5 тонны контрафактного алкоголя. От отравления суррогатным алкоголем с рынка в Екатеринбурге погибли 18 человек. Один из погибших — житель Нижнего Тагила.

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