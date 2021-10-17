От отравления суррогатным алкоголем с рынка в Екатеринбурге погибли 18 человек. Один из погибших — житель Нижнего Тагила

По подозрению в торговле суррогатным алкоголем в Екатеринбурге задержаны предприниматели, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района города, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным телеграм-канала Mash, их зовут Армен Аветисян и Надир Мамедов. По данным Горелых, сейчас полицейские выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом.

Первое сообщение о ЧП поступило в полицию в пятницу, 15 октября, в 21:05. Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы рассказали, что при вскрытии скоропостижно скончавшихся граждан в крови было был обнаружен метанол. Из 18 человек 16 умерли в Екатеринбурге, ещё по одному в Нижнем Тагиле и в Ревде.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Сердловской области Александр Шульга, среди 18 погибших — 12 мужчин и 6 женщин, возрастом примерно от 25-30 лет до 78 лет.

О гибели людей от паленого алкоголя в Екатеринбурге сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев. По его словам, одной из точек разлива жидкости был рыночный комплекс «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы, 4.

Чукреев рассказал, что сигналы об отравившихся людям стали поступать ему от жителей микрорайона Чкаловский и 32-го военного городка с понедельника. По его словам, он и его активисты давно проверяли этот рынок, и он считает, что владельцы рынка проявили халатность. По его словам, один из задержанных — гражданин Армении, который продавал спирт на розлив.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ.