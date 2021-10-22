​​​​​​​В Свердловской области изъяли 12,5 тонны контрафактного алкоголя

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области троим официально неработающим местным жителям 1982, 1978 и 1967 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, фигуранты причастны к сбыту в период с 7 по 14 октября 2021 года на одном из рынков Екатеринбурга гражданам спиртосодержащей жидкости (метилового спирта), опасной для жизни и здоровья потребителей. Согласно материалам уголовного дела, общее число погибших от употребления данной жидкости достигло 24 человек. С учётом характера и конкретных обстоятельств совершённого преступления следствие СК России обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемых под стражу на 2 месяца, до 15 декабря 2021 года.

«По уголовному делу сотрудниками Следственного комитета России по Свердловской области и полицейскими продолжаются активные мероприятия по сбору и закреплению доказательств, выяснению точного числа пострадавших и погибших от употребления спиртосодержащей жидкости. Также принимаются меры по установлению и задержанию ряда возможных соучастников этого преступления. Проведены несколько осмотров мест происшествия, допрошен ряд свидетелей, выполнены очные ставки. Кроме того, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, по ним назначены необходимые экспертизы. В ходе расследования также в обязательном порядке будут установлены причины и условия, которые способствовали случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления СК России», — рассказал Александр Шульга.

Ситуацию также прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Свердловской области и УМВД Екатеринбурга продолжают работу по установлению точного количества пострадавших от некачественной спиртосодержащей жидкости, в состав которой входил метанол, ставший причиной гибели более 20 уральцев. На данный момент сыщики уже установили и провели опрос свыше 50 свидетелей и потерпевших», — отметил Валерий Горелых.

По его словам, представители МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий на рынке «Ботанический» задержали двоих подозреваемых в причастности к незаконной реализации суррогатного алкоголя. Также обнаружили и изъяли большое количество десятилитровых канистр из-под суррогата. Часть ёмкостей имела наклейки «Вита-Септ», на других была надпись «Этиловый спирт», остальные хранились без маркировки.