В Казахстане во время беспорядков погибли 164 человека

В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека: в Алматы — 103 человека, в Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области — 10 человек, в Алматинской области — 8 человек. Информация об остальных 22 погибших не уточняется. Как сообщает Минздрав Казахстана, по стране за медпомощью обратились 2265 пострадавших.

Среди жертв есть и дети. 11-летний мальчик погиб от огнестрельного ранения во время прогулки с родителями, рассказал омбудсмен по правам ребёнка в Республике Казахстан Аружан Саин. Позже в одну из детских больниц Алматы с тяжёлыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Он ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли неизвестные.

Ранее сообщалось, что протестующие захватили аэропорт города Алматы, он прекратил свою работу. За ним были заблокированы аэропорты города Актау и «Султан Назарбаев» в Нур-Султане. На сегодняшний день все рейсы из Казахстана и из России в Казахстан отменены до 20 января, сообщает РБК.

Напомним, что от России в Казахстан были направлены миротворческие войска. Сейчас военные ОДКБ охраняют важные военные, государственные и социальные объекты в Алматы, в том числе аэропорт.

Как заявил заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов, контртеррористическая операция в Казахстане будет продолжаться до полного уничтожения террористов и восстановления порядка в стране. Также Гамалетдинов поблагодарил командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за помощь народу.

Сегодня, 9 января, 1000 российских граждан при поддержке Минобороны смогут вернуться домой из Казахстана, пишет РИА Новости. Первые три борта уже отправились в Россию.

Как сообщили российские миротворцы, в каждом из военно-транспортных Ил-76 домой летят около 100 россиян. Всего на 9 января планируется 10 рейсов.

Завтра, 10 января, лидеры стран ОДКБ должны провести онлайн-встречу, на которой обсудят ситуацию в Казахстане, сообщает ТАСС.