Президент Казахстана попросил помощи у стран ОДКБ. Россия направила самолёт с десантом для охраны спецобъектов

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия, за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». Об этом стало известно на заседании Совета безопасности. В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Белоруссия. От России сегодня утром 6 января в Казахстан направили подразделения воздушно-десантных войск, сообщает РБК. Они должны будут охранять военные и государственные объекты.

Видео: телеканал «Звезда» / российские войска вылетают в Казахстан

Акции протеста переросли в массовые беспорядки, ночью с 5 на 6 января погибли сотни человек, заявляет правительство Казахстана. Этой ночью протестующие пытались захватить административные здания, в том числе департамента алма-атинской полиции и районных управлений полиции.

Напомним, массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ. 5 января в стране начались массовые беспорядки, после чего в Мангистауской области и городе Алма-Ата ввели чрезвычайное положение. Граждан просят не выходить на улицу. В ночь на 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.

Сейчас в Казахстане приостановлена работа национального банка страны и всех финансовых организаций, а также фондовой биржи. Временно в стране был отключён интернет и приостановлена работа некоторых телеканалов. Движение транспорта из-за беспорядков также приостановлено. Авиакомпании отменяют рейсы как в Казахстан, так и из него. Улететь из Екатеринбурга тоже будет невозможно. В связи с чрезвычайной ситуацией компания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Нур-Султан и Алматы 7 января. Решение о последующих рейсах ещё не принято. Соседняя страна Киргизия эвакуирует своих жителей из Казахстана, сообщает РИА Новости.