В Казахстане задержаны 3811 человек. Президент Токаев разрешил силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения

Число задержанных из-за беспорядков в Казахстане достигло 3811 человек. Также сообщается о 18 погибших в республике силовиках, двое из которых были обезглавлены.

В центре Алма-Аты идёт открытая стрельба. Перед административными зданиями стоят военные с пулемётами. В городе разграблены практически все АЗС, топлива не хватает. Общественный транспорт не ходит уже несколько дней. Протестующие потребовали отставки нового правительства и отказа от ввода войск стран ОДКБ, сообщает РБК.

Сегодня, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны. Он заявил, что полицейским и военнослужащим разрешено открывать огонь на поражение без предупреждения.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Помимо Алма-Аты в связи с этим в ряде регионов мною было введено чрезвычайное положение. Но этих мер пока недостаточно. Я намерен действовать достаточно жёстко. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами и террористами, как местными, так и иностранными», — заявил президент Казахстана Токаев.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положения, предполагающий запрет гражданам выходить на улицу после 23:00.

Напомним, вчера, 6 января, в Казахстан стали прибывать военные стран ОКДБ, чтобы охранять военные и государственные объекты. Также об отправке 100 военнослужащих заявило армянское военное ведомство.