В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Токаева Берика Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды», — написал Уали на своей странице в Facebook.