В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим

08.01.2022 13:43
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём общенационального траура в республике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Токаева Берика Уали.
«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура. Соответствующий указ будет опубликован на сайте Акорды», — написал Уали на своей странице в Facebook.
- Напомним, массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ. 5 января в стране начались массовые беспорядки, после чего в Мангистауской области и городе Алма-Ата ввели чрезвычайное положение.
- В ночь на 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.
- 6 января президент Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане.
- 7 января президент Казахстана для наведения порядка в городах разрешил полицейским и военнослужащим открывать огонь на поражение без предупреждения.