В Камышлове в частном доме заживо сгорели три мальчика (ВИДЕО)

Накануне, 11 января, в Камышлове пройзошёл пожар в частном доме, расположенном на улице Высокой, в результате которого погибли три мальчика — 11, 9 и 6 лет. Как уточнил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в день трагедии отец детей в 7 утра ушёл на работу, мать в это время находилась в екатеринбургском роддоме на сохранении, а трое мальчиков были дома одни. В ходе следствия будут выясняться причины, которые привели к гибели несовершеннолетних.

«Сейчас сыщики уголовного розыска, а также коллеги из Следственного комитета и МЧС отрабатывают все возможные версии произошедшего ЧП, в том числе неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём либо проблемы с печным отоплением, хотя глава семьи утверждает, что протопил печь накануне», — отметил Валерий Горелых.

По информации старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, предварительно, у погибших обнаружены признаки отравления продуктами горения. На место трагедии выехала усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов.

«В ходе осмотра применяется современная криминалистическая техника для обнаружения интересующих следствие следов и вещественных доказательств, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы, в том числе для установления очага и причин возгорания, а также причины смерти детей», — сообщил АН «Между строк» Александр Шульга.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). За совершение такого преступления предусматривается наказание до 4 лет лишения свободы.