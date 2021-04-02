В Камышлове спасателям пришлось снимать 14-летнюю девочку, забравшуюся на 30-метровую трубу котельной (ВИДЕО)

В Камышлове 1 апреля школьница залезла на трубу бывшей котельной и не смогла спуститься с высоты самостоятельно, пишет E1.ru.
По словам очевидца, девочка стала подниматься на трубу по лестнице. Всё происходило на глазах детей из школы неподалёку. Они снимали на видео, как девочка поднималась на трубу, при этом сильно переживали, что она в любой момент может упасть. Пока неизвестно, из-за чего школьница решила подняться на такую высоту.
«В 15:20 в пожарно-спасательную службу Камышлова поступило сообщение о том, что девочка 14 лет забралась на трубу котельной и не может спуститься обратно. Прибывшие спасатели с помощью автолестницы помогли девочке спуститься, после чего передали её медикам для осмотра. К месту происшествия выезжали 4 пожарных, 1 единица спецтехники», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.