В Камышлове будут судить замглавы района за взятку

В Камышлове будут судить первого заместителя главы администрации района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере в виде денег, иного имущества и в виде незаконного оказания услуг имущественного характера) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

«В 2016–2017 годах обвиняемый получил взятку на общую сумму свыше 500 тысяч рублей от руководителя коммерческой организации за содействие в деятельности по муниципальным контрактам, осуществлению по ним своевременных расчётов», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Также экс-заместителя обвиняют в использовании заведомо подложных документов при приобретении снегохода и постановке его на государственный учёт.

«Указанные преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Собранных сыщиками материалов оказалось достаточно для возбуждения нашими коллегами из СКР уголовного дела. На протяжении всего расследования сотрудники УЭБиПК областного полицейского главка осуществляли оперативное сопровождение по данному делу», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, по ходатайству следствия на имущество фигуранта на сумму около 4 млн рублей наложили арест. Допрошен ряд свидетелей, осуществлены выемки, обыски, очные ставки, осмотры места происшествия, предметов и документов. Проведены компьютерно-техническая и почерковедческие экспертизы.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Камышловский районный суд для рассмотрения по существу.