В Каменске-Уральском уволили машинистов поезда, снявших на видео место крушения состава с углём

Два машиниста электровоза из Каменска-Уральского потеряли работу из-за того, что сняли на смартфон последствия крушения состава с углём, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 1 января: в тот день около пяти утра на перегоне Храмцовская — Марамзино сошли с рельсов вагоны с углём. Через несколько часов мимо места крушения, где проводились ремонтные работы, проезжал пассажирский поезд, машинисты которого решили заснять на видео лежащий на обочине грузовой состав. Затем этот ролик машинисты отправили через мессенджер друзьям, а те, в свою очередь, — журналистам.

В РЖД объяснили, что работники грубо нарушили правила безопасности: по должностной инструкции, сидя за пультом управления в кабине, машинисты не имеют права пользоваться гаджетами. Сделать звонок по мобильному можно только в случае, если с локомотивной бригадой и её составом произошло какое-то серьёзное ЧП.

«Свердловская дирекция тяги прекратила трудовые отношения с работниками локомотивной бригады. Машинист электровоза Станислав К. и помощник машиниста Максим С. из локомотивного депо Каменск-Уральский нарушили требования должностной инструкции № 2714 для работников локомотивных бригад. Пункт 15.11 данного документа гласит: "При ведении поезда и выполнении маневровой работы запрещается проводить фото- и видеосъёмку, пользоваться мобильной связью, аудио- и видеоплеерами, мобильными персональными компьютерами и другими устройствами, отвлекающими от выполнения должностных обязанностей"», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По словам руководства СвЖД, машинисты поставили под угрозу жизнь и здоровье пассажиров. В ведомстве также отметили, что машинисты ранее работали очень хорошо, поэтому начальство предпочло расстаться полюбовно — не увольнять их по статье, а прекратить трудовые отношения «по соглашению сторон». Формулировка в трудовой книжке в будущем не закроет машинистам путь обратно на железную дорогу.