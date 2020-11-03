В Каменске-Уральском скорую помощь готовятся отдать на аутсорсинг

Машины скорой помощи в Каменске-Уральском готовятся отдать на аутсорсинг. Конкурс о поиске новых автомобилей и водителей опубликовали на портале госзакупок сегодня, 3 ноября. Победителю готовы заплатить 384 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, для обслуживания выездных бригад скорой помощи ищут 18 основных автомобилей и ещё 2 запасных. Исполнителя планируют найти до 26 ноября, так как по плану машины должны начать обслуживать подстанции уже с 1 января 2021 года В таком ржиме они будут работать до 31 декабря 2023 года. За всё время работы победителю конкурса готовы заплатить более 384 млн рублей.

Исполнитель должен предоставить прежде не эксплуатировавшиеся автомобили выпуска не ранее 2020 года. Также они не должны иметь пробег более 500 километров. В машинах должен быть установлен видеорегистратор и всё необходимое медицинское оборудование. Кроме того, исполнитель обязан обеспечивать водителей скорой помощи специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно действующему законодательству.