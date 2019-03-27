В Каменске-Уральском полиция отказалась возбуждать дело против активиста за фото «надгробия Путина»

Полиция Каменска-Уральского не будет возбуждать уголовное дело об экстремизме в отношении активиста Дмитрия Карпова за репост фотографии «надгробия» президента России Владимира Путина в соцсети «ВКонтакте», пишет Znak.com.

По словам Карпова, накануне он сходил в полицию и написал объяснительную, в которой рассказал, что сохраняет на странице в соцсети любую политическую информацию «для анализа», так как по образованию является политологом. После этого объяснения, по словам Карпова, в полиции ему сказали, что направят в администрацию города решение об отказе в возбуждении дела.

«Но мы всё равно ожидаем дальнейших провокаций со стороны администрации», — отметил активист.

Напомним, в начале недели стало известно, что глава аппарата администрации Каменска-Уральского Владимир Шауракс написал в полицию заявление с просьбой проверить на экстремизм и терроризм местного активиста Дмитрия Карпова, на странице у которого чиновник обнаружил фотографию «надгробия Путина». Повышенное внимание администрации города к себе Карпов связывает со своей политической активностью и организацией митингов против мусорной реформы.