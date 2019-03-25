В Каменске-Уральском власти написали заявление на активиста из-за репоста фото с «надгробием Путина»

В Каменске-Уральском активиста Дмитрия Карпова вызвали в полицию, чтобы взять объяснительную из-за репоста в соцсети «ВКонтакте» фотографии с «надгробием» президента Владимира Путина, со ссылкой на помощника депутата Заксобрания Александра Ладыгина Бориса Идиатулина пишет Znak.com.

По словам Идиатулина, проверка Карпова на экстремизм и терроризм началась после того, как на него написал заявление глава аппарата администрации города Владимир Шауракс. 24 марта к Карпову домой пришли сотрудники полиции, которые рассказали о поступившем на активиста заявлении. Интерес администрации города к Карпову Идиатулин связывает с его политической активностью.

«Мы в течение месяца ведём активную политическую деятельность против мусорной реформы, много раз было оказано давление в том числе на него. Мы считаем, что поводом для изучения стала его протестная деятельность», — говорит помощник депутата.

Сам Карпов отметил, что приходивший к нему полицейский действительно сказал, что администрация Каменска-Уральского мониторила его страницу во «ВКонтакте» из-за того, что он проводил в городе митинги.

«Полицейский сказал, что дело, скорее всего, в ход не пойдёт, но надо написать объяснительную. Я сказал, что просто недоволен политикой власти в связи с проведением реформ. Подписывать я ничего не стал, чтобы проконсультироваться у юристов. Мы договорились созвониться сегодня-завтра, и либо я приеду в отделение, либо он — сюда», — сказал активист.

В аппарате администрации Каменска-Уральского сказали, что Владимир Шауракс находится в отпуске.

Напомним, «надгробие Путина» в Набережных Челнах 10 марта установил местный политический активист Карим Ямадаев. В этот день в российских городах проходили митинги против изоляции Рунета.

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина», — объяснили суть акции в телеграм-канале «Бессрочка|Челны».

Фотография могильного памятника стала быстро распространяться по социальным сетям. После этого администрация «ВКонтакте» стала удалять эти снимки, указывая на то, что они вводят пользователей в заблуждение. В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), а суд арестовал его на 28 суток.