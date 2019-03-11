В Каменске-Уральском поезд насмерть переехал женщину

В ночь на 11 марта в Каменске-Уральском, в районе остановочного пункта 9-й километр, поезд насмерть переехал молодую женщину, сообщает пресс-служба регионального следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, погибшая переходила пути в неустановленном месте перед составом.

«В данный момент следователями устанавливается личность погибшей. Пока известно, что ей на вид 25–30 лет, она азиатской внешности. Ведётся опрос машинистов. Также проводятся иные мероприятия для установления всех деталей произошедшего», — сообщили в СКР.

По факту инцидента организована доследственная проверка. По итогам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.