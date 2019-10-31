В Калужской области в шкафу командира воинской части нашли тело 21-летнего военнослужащего

В воинской части в Козельске Калужской области 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова нашли мёртвым, пишет «Коммерсантъ».

Военное управление Следственного комитета завело дело о доведении до самоубийства. В свидетельстве о смерти, которое выдали семье Сафонова, говорится, что причиной стало удушье через «преднамеренное самоповреждение». Его тело нашли 16 октября в шкафу в кабинете командира части.

Его родственники уверены, что Сафонов не мог совершить самоубийство. Они добиваются переквалификации на 105-ю статью УК РФ (убийство). В морге семья Сафонова обнаружила, что его лицо загримировали, и попросила смыть грим — под ним были синяки. Экспертиза проекта «Правозащита Открытки», которую заказала семья Сафонова, также нашла синяки и гематомы на груди и ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе.

Родственники Сафонова рассказали, что он жаловался на избиения со стороны сослуживцев, которые начались после того, как он сообщил командиру о воровстве. За несколько часов до смерти Сафонов разговаривал по телефону со своей невестой Валерией Велькиной и, по её словам, признался, что совершил поступок, за который ему стыдно. Со слов следователя Александра Калиева, Велькина рассказала, что речь, скорее всего, шла об украденном телефоне, который Сафонов впоследствии вернул. После этого командир предложил ему переночевать в кабинете, чтобы избежать драки с сослуживцами, вскоре солдата нашли там мёртвым.

Напомним, 25 октября в Забайкалье солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия. В результате ЧП погибли восемь человек, ещё двое получили ранения. Нападавший задержан. Причиной его поступка называют издевательства со стороны сослуживцев.