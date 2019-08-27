В Качканаре отменили приказ о сокращении сотрудников гинекологии после их обращения к Путину

Главный врач качканарской центральной городской больницы Валерия Мартемьянова отменила приказы о сокращении акушерско-гинекологического отделения, врачи которого записали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Свердловской области пишет Znak.com.

Приказы о сокращении штата были приняты главврачом без согласования с ведомством. По заверению главврача, на сегодняшний день они уже отменены.

Видеообращение врачей качканарской ЦГБ № 1 было распространено сегодня.

«Наше обращение к вам — это крик о помощи. 15 июля 2019 года мы, сотрудники гинекологического отделения, все медсёстры и уборщики получили письменное уведомление о сокращении штата. В приказе говорится, что нас сокращают, предложив перейти работать в другие профильные отделения. По результатам такой оптимизации гинекологическое отделение будет совмещено на одном этаже с роддомом, что категорически запрещено СанПиНом», — говорит один из врачей в обращении.

Медики также рассказывают, что в рамках оптимизации зарплаты сотрудников отделения снизились до минимума, они не получают положенные выплаты стимулирующего характера.

«Снижены выплаты за ночные дежурства со 100 до 20%. Отсутствует оплата за вредные условия труда: ВИЧ, гепатиты, туберкулёз. Также отменены дополнительные отпуска, спецжиры, спецодежда. Вся эта оптимизация здравоохранения привела к повышенной нагрузке на медработников с отсутствием отдыха. Медики работают на износ с минимальной оплатой труда. Чтобы хоть что-то заработать, нам приходится работать на полторы-две ставки. Всё это руководство объясняет повышенной экономией», — рассказывается в видеообращении.

Ранее издание «Качканарский четверг» сообщало, что с 1 октября в Качканаре закроют акушерско-гинекологическое отделение, но сотрудники выступают против этого.