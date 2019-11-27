В Ивделе директора спорткомплекса оштрафовали за смерть подростка из-за незакреплённых ворот

Следственный комитет передал в суд дело директора спорткомплекса в Ивделе, возбуждённое после смерти 14-летнего школьника на стадионе (подросток погиб под упавшими футбольными воротами), сообщает пресс-служба регионального СК.

«Директор спорткомплекса обвиняется по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". По ходатайству обвиняемого следователь вместе с материалами уголовного дела направил в суд постановление для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа», — сообщил старший помощник руководителя управления СК региона Александр Шульга.

Несчастный случай произошёл во время игры детей в футбол 9 сентября. 14-летний мальчик повис на воротах, которые опрокинулись на него и раздавили. Следствие выяснило, что они стояли на футбольном поле с 2016 по 2019 год, не имея необходимой сертификации: ворота не были оборудованы стабилизирующей системой, предотвращающей опрокидывание, кроме того, на них не было информационной таблички, запрещающей использовать их не по назначению.