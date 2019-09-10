В Ивделе подростка насмерть задавило футбольными воротами

В Ивделе на городском стадионе погиб 14-летний школьник, на которого упали футбольные ворота, сообщает группа «Подслушано Ивдель new» в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла в понедельник, 9 сентября, около 18:30. По предварительной информации, мальчик подпрыгнул, зацепился за центральную перекладину и повис на ней. Ворота оказались не закреплены, покачнулись и упали прямо на ребёнка.

Информацию о ЧП Znak.com подтвердил источник в правоохранительных органах. Сейчас проверки по данному факту проводят полиция, прокуратура и региональное управление СКР. Пресс-службы ведомств обещают дать подробный комментарий о произошедшем в ближайшее время.