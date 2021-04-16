В исправительной колонии № 12 сделали туалеты для набережной «Тагильская лагуна — 2»

Заключённые исправительной колонии № 12 Нижнего Тагила изготовили два туалетных модуля для набережной «Тагильская лагуна — 2». В пресс-службе тагильской мэрии АН «Между строк» заявили, что кабинки уже получены и установлены на месте будущего парка.

«Модульный комплекс предназначен для замены биотуалетов, которые широко используются в различных местах отдыха и пребывания людей. Комплекс представляет из себя 4-секционный утеплённый модуль с внешней и внутренней отделкой сэндвич-панелями», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Одно из отделений предназначено для инвалидов: оно оснащено перилами и более широкой дверью. Туалеты уже установили на набережной, в них проводят внутренние сантехнические узлы. Цена двух модулей составила 80 000 рублей.