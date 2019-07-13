В Иркутской области возбуждено 14 уголовных дел против мародёров, орудующих в зоне паводка

Уже 43 сообщения о преступлениях зарегистрировано в зоне подтопления в Иркутской области после произошедшего паводка.

По данным INTERFAX, в настоящее время возбуждено 14 уголовных дел о хищении имущества из пострадавших от стихии домов. В рамках расследования четырёх преступлений уже установлены ответственные.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение. В результате разлива рек от мощного паводка в Иркутской области пострадали 103 населенных пункта. Погибло 25 человек, ещё 11 числятся без вести пропавшими.

Сейчас в пострадавшей от наводнения Иркутской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров.