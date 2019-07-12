В пострадавшей от наводнения Иркутской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области, сильно пострадавшей от наводнения, с 11 июля введён режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного правительства.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Левченко. На время режима ЧС вводится запрет для граждан на посещение лесов, также запрещён въезд в лес транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации пожара.

За минувшие сутки в регионе ликвидировано 15 пожаров общей площадью 4757,7 га, очаги возгораний находились в Усть-Илимском, Чунском, Таншетском, Мамско-Чуйском, в Усть-Удинском, Усть-Кутском, Братском, Нижнеилимском и Катангском районах. По состоянию на сегодняшнее утро локализовано ещё 18 пожаров.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение. В результате разлива рек от мощного паводка в Иркутской области пострадали 103 населенных пункта. В зону бедствия попали Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск. По последним данным, погибло 23 человека. Госпитализированы с начала наводнения 457 человек, среди которых 108 детей. Губернатор региона Сергей Левченко заявлял, что материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей. Сегодня, 12 июля, в Иркутской области объявлен траур по погибшим при наводнении.