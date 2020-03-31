В Иркутской области на средства Дерипаски построят три больницы для борьбы с коронавирусом

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и бизнесмен Олег Дерипаска договорились о строительстве в регионе трёх специализированных медучреждений в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, со ссылкой на пресс-службу областного правительства пишет «Интерфакс». Встреча Кобзева с Дерипаской состоялась в рамках частного визита бизнесмена в Иркутскую область.

«Достигнут ряд договорённостей. Благодаря финансовому участию Дерипаски, основателя компаний "РусАл" и En+, работающих в регионе, в самое ближайшее время начнётся строительство трёх специализированных инфекционных медучреждений в Братске, Тайшете и Шелехове», — говорится в сообщении.

Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, его вместимость — до 100 мест.

«Все медучреждения будут полностью оборудованы по последнему слову антивирусной медицины. В том числе в них предусмотрены отдельные биобоксы для заражённых со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не требующие входа в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность», — отмечено в сообщении правительства.

Также Иркутская область получит в подарок от Дерипаски три современных реанимобиля. Они поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

По последним данным правительства региона, в области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом. Накануне в федеральном оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 302 человека в 35 регионах, общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 1836 человек.

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