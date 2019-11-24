В Иркутской области мужчина вывез бывшую девушку в лес, избил битой и нанёс три ножевых ранения

В ночь на 9 ноября житель Иркутской области вывез бывшую девушку в лес, избил битой, нанёс три ножевых ранения и оставил там умирать. Женщине удалось спастись. Сразу после преступления она обратилась в полицию, но её мучителя задержали лишь 23 ноября, после того как она предала свою историю огласке.

21 ноября блогер Ольга Куприянова рассказала в своём Instagram-аккаунте историю её 29-летней знакомой Татьяны Боркиной. Она также опубликовала видео, где Боркина рассказала о случившемся.

Девушка сообщила, что в ночь на 9 ноября её бывший молодой человек Максим Климов подъехал к ней на улице и угрозами заставил сесть в автомобиль. После этого он вывез её в лес, где начал избивать бейсбольной битой.

«От любви до ненависти один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом», — заявил ей Климов.

После этих слов мужчина вонзил нож ей в грудь и повернул лезвие. Поняв, что девушка жива, он нанёс ей ещё два удара. После этого Татьяна потеряла сознание, а мужчина решил что она умерла. Когда Климов ушёл, Татьяна со сломанными ногами и пробитым лёгким проползла около 300 метров к дороге. Там её подобрал и отвез в больницу проезжавший мимо водитель.

Как пишет Meduza со ссылкой на адвоката девушки, спустя 10 дней после нападения ни МВД, ни Следственный комитет не возбудили уголовное дело из-за случившегося. Всё это время Климов находился на свободе и пытался попасть к Боркиной в больницу. Представитель Татьяны Боркиной также рассказала, что ранее потерпевшая неоднократно обращалась в полицию с заявлениями из-за угроз Климова и побоев, нанесённых им. Но ей каждый раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

В ГУ МВД по Иркутской области «Комсомольской правде» заявили, что «делают всё возможное, чтобы максимально всесторонне разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь виновного по всей строгости закона». В МВД не комментировали информацию о том, что полицейские отказывались возбуждать дела по заявлениям Боркиной о побоях.