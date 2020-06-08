В Ирбите умер школьник, надышавшийся газа

В Ирбите умер 15-летний школьник, надышавшийся газа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет Ura.ru.

«Школьник надышался газа из баллончика, после чего умер. Медики помочь уже не смогли», — рассказал источник.

Собеседник отметил, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребёнка, по итогам которой следователи примут процессуальное решение. Тело школьника отправили на патологоанатомическую экспертизу. Официальный комментарий в СКР по Свердловской области пообещали дать позже.

Ранее похожие инциденты происходили в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, где также погибли подростки. После их гибели прокуратура Свердловской области проверяет работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних по инциденту в Нижнем Тагиле и в Чкаловском районе Екатеринбурга.