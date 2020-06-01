В Нижнем Тагиле подросток умер от отравления газом в лесу

В Нижнем Тагиле следственный отдел по Тагилстроевскому району проводит проверку по факту гибели 16-летнего учащегося Железнодорожного техникума. Как рассказали АН «Между строк» в ведомстве, тело подростка было обнаружено в субботу в лесополосе в районе станции Смычка. О происшествии в правоохранительные органы сообщил приятель погибшего, который находился рядом с ним в этот момент. По предварительной информации, подросток скончался от отравления газом портативной горелки. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.