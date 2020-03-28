В Иране 300 человек умерли от метанола из-за фейков о коронавирусе

В Иране от употребления метанола около 300 человек умерли и более тысячи пострадали после того, как в соцсетях появилась информация, что техническим спиртом можно лечить коронавирус.

«В других странах сейчас есть только одна проблема — пандемия коронавируса. А мы должны одновременно лечить людей от алкогольного отравления и бороться с коронавирусом», — заявил представитель Минздрава Ирана.

На сегодняшний день в стране официально подтверждено порядка 32 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Как пишет The Independent со ссылкой на иранские СМИ, случаи употребления метанола зарегистрированы в ряде городов страны. Известно, что несколько человек были арестованы за его продажу.

Местные СМИ пишут, что жертвой фейковой информации среди прочих стал пятилетний мальчик, которому метиловый спирт дали родители через дыхательный аппарат. Вероятнее всего, ребёнок ослеп.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».