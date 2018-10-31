В Ингушетии возобновился митинг против передачи земель Чечне

В столице Ингушетии Магасе возобновился митинг против передачи территории Чечне, пишет «Дождь». Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Магомед Муцольгов.

«Мы вернулись!» — заявил Муцольгов.

Напомним, соглашение о передаче земель Чечне подписали главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в середине сентября. Впоследствии его ратифицировали местные парламенты.

Протесты в Ингушетии начались в конце сентября. 5 октября массовая акция прошла в Магасе. Протестующие не уходили с площади до 17 октября. Митинг решили прервать из-за подготовки Всемирного конгресса ингушского народа. Активисты также сообщили, что власти Ингушетии согласовали акцию с 31 октября по 2 ноября.

Накануне, 30 октября, Конституционный суд республики признал незаконным соглашение о передаче ингушских земель Чечне и указал, что без референдума оно «не порождает правовых последствий» для госорганов. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после этого сообщил, что документ должен быть проверен только Конституционным судом России.