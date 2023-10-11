В инфекционной больнице Нижнего Тагила при грантовой поддержке ЕВРАЗа появились детские палаты с зонами для рисования

В Городской инфекционной больнице Нижнего Тагила появились палаты с уникальным детским интерьером. Оригинальная задумка была представлена в форме проекта «Лечение с увлечением» и получила финансовую поддержку ЕВРАЗа в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!».

Как рассказала журналистам главный врач инфекционной больницы Марина Холманских, за последние три года работы в режиме ковидного госпиталя часть помещений больницы износились и требовали обновления. В июле 2023 года в первом и втором отделении медучреждения был выполнен косметический ремонт стоимостью 9,5 млн рублей, 3,5 млн из которых выделил ЕВРАЗ.

Вместе с тем в конце 2022 года проект инфекционной больницы «Лечение с увлечением» победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и получил 700 тысяч рублей на оформление 14 помещений. Было решено совместить текущий плановый ремонт и оформление в рамках гранта. В палатах круглосуточного содержания, по семь в первом и втором отделениях, произведена замена линолеума, окрашены стены и потолок, обустроены творческие зоны для рисования и раскрашивания. Работы велись под руководством художника-оформителя, уточнили в пресс-службе ЕВРАЗа.

Марина Холманских пояснила, что главная затея проекта состояла в том, чтобы сделать больничную палату интересной для пребывания в ней детей. Особенность обновлённых палат — интерактивные доски, на которых юные пациенты могут рисовать мелом. Такие условия, по мнению руководства медучреждения, позволяют ребёнку забыть о болезни и о том, что он находится в больнице. Кроме того, палаты были окрашены в разной цветовой гамме, а на стенах теперь красуются рисунки деревьев и животных.

«У ребёнка должно быть какое-то занятие. Находясь здесь, в больнице, дети не должны плакать и скучать по дому. Рисование и творчество дарят детям позитив. Впрочем, как показала практика, на доске рисуют не только дети, но и их родители», — делится главврач.

Дети, которые проходят лечение в инфекционной больнице Нижнего Тагила, по достоинству оценили возможность рисовать на стенах. В каждой из палат, оформленных в рамках гранта, доски покрыты детскими рисунками.

На фотографии Александра и её дочь Алиса На фотографии Александра и её дочь Алиса

«Обновлённые палаты очень нравятся. Я как-то лежала здесь ещё до ремонта. Проделанная работа впечатляет. Хочу сказать большое спасибо врачам, условия, созданные в больнице, очень хорошие. Мы лежим вторую неделю, надеюсь, что скоро выпишемся», — рассказала журналистам мама пациентки Алисы Александра Гришина.

Мария Волкова и Эмилия Хисориева

«Лежу здесь с внучкой. Когда она была ещё совсем маленькой, мы уже попадали в инфекционную больницу. Могу сказать, что как было и как стало — это буквально небо и земля. В палате хорошо, тепло и уютно. Думаю, лечение стало переноситься гораздо проще и для родителей, и для детей. Время проходит быстро», — рассказывает Марина Волкова, бабушка маленькой пациентки Эмилии.

Директор НКО «Благотворительный фонд «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн рассказала, что за последние четыре года ЕВРАЗ вложил более 20 млн рублей в модернизацию инфекционной больницы в Нижнем Тагиле. Среди обновлений больницы — переоснащение бытового блока для сотрудников, оказывающих медпомощь пациентам с COVID-19, приобретение рентгенодиагностического оборудования и кислородных концентраторов, ремонт структурных подразделений стационара.

«Когда этот грантовый проект только был презентован, было не совсем понятно, как он будет выглядеть на практике, насколько это была бы массовая работа. Тем не менее здоровье наших детей — один из приоритетов ЕВРАЗа, а потому программа “Лечение с увлечением” получила в своё время грантовую поддержу и наивысшую оценку судейского совета. Лично я в восторге от того, как это было оформлено. Пройдя сегодня по палатам, мы увидели улыбки детей, занятых рисованием. Уж кому, как не врачам, было знать, как положительные эмоции влияют на процесс выздоровления деток и взрослых? Считаю, что этот проект был реализован успешно», — рассказала Елена Раудштейн.

В 2022 году на участие в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было подано более 170 заявок. Победителями стали 12 проектов из Нижнего Тагила и ещё шесть в Качканаре. Новый этап конкурса стартовал 15 сентября 2023 года. До 15 ноября идёт приём проектов на конкурс. Отметим, что с прошлого года ЕВРАЗ увеличил размер максимального гранта: в Нижнем Тагиле — до 700 тысяч рублей, в Качканаре — до 500 тысяч рублей.