В инфекционной больнице Нижнего Тагила появился новый томограф за 35 млн рублей

В инфекционной больнице Нижнего Тагила открыли новый кабинет компьютерной томографии с современным 64-разрезным томографом Siemens Somatom (КТ). На приобретение нового аппарата из федерального бюджета было выделено 35 млн рублей.

До сегодняшнего дня в городе было четыре компьютерных томографа, жителям Нижнего Тагила в самый разгар пандемии коронавируса приходилось сутками сидеть в коридорах, ожидая своей очереди. Сегодня томограф появился в инфекционной больнице, и сейчас пациентов не придётся направлять в другие медучреждения для обследования.

«Раньше мы делали только рентген, но на обычной рентгеновской плёнке всё не увидеть, поэтому, когда какие-то вопросы возникают, отправляем пациентов на дальнейшее обследование на КТ в другие больницы. Сейчас же время обследования сократится, а окончательное решение буду принимать я», — рассказала врач-рентгенолог инфекционной больницы Марина Христова.

По словам директора завода — поставщика медицинского оборудования ООО «Медтехника» Павла Рогача, компьютерный томограф Siemens SOMATOM позволит выявлять заболевания, в том числе COVID-19, на ранних стадиях.

«Система позволяет в режиме онлайн получать 64 изображения органа, который интересует врача. Это высокотехнологичное оборудование будет востребовано и после того, как пандемия закончится. В нём есть пакет программ для исследования сердечно-сосудистой системы, системы пищеварения, мочевыделения и так далее. За один час можно обследовать до 10–15 человек», — пояснил Павел Рогач.

Сегодня в медучреждении наблюдается порядка 200 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Но количество заболевших в Нижнем Тагиле с каждым днём становится всё больше, и для того, чтобы приступить к лечению, необходимо определить уровень поражения лёгких.

«Конечно, вирусное поражение лёгких не слышно ухом, тем более если врач находится в средствах индивидуальной защиты, — отмечает главный врач инфекционной больницы Марина Холманских. — И мы полагаемся в основном на такие методики, как компьютерная томография, которая чётко показывает, какой процент ткани лёгкого поражён, то есть по степеням КТ1, КТ2, КТ3, КТ4, и в зависимости от этого выбирается лечебная тактика, какие препараты, какое лечение назначать».

Компьютерный томограф удобен своей мобильностью, рассказали в больнице. Благодаря съёмному планшету, в котором будет виден список пациентов, можно задать нужную исследуемую область. Также он позволяет делать виртуальную бронхоскопию без использования дополнительных инструментов.

Для того чтобы специалисты правильно использовали современное оборудование, от компании-производителя в инфекционную больницу был направлен специалист по применению. Врачи уже начали проходить первый этап обучения.

«Это новая модель компьютерного томографа со сниженной лучевой нагрузкой, с новыми возможностями определения областей тела и конструкции, с новым типом управления. На обычных аппаратах исследование грудной клетки требует около трёх миллизиверт, в этом есть уникальные технологии: сканирование называется “оловянный фильтр”, благодаря которому получаем до одного миллизиверта. Лучевая нагрузка в один миллизиверт — это рекомендуемая нагрузка для скрининговых исследований на рак лёгких или поражения», — говорит специалист по применению компании Siemens Тимофей Кутузов.